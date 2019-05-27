Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de iftar

Karamürsel'de iftar

2 saat önce

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan personel, iftar programı düzenledi.

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Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan personel, iftar programı düzenledi.
İftara, İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı.
Narinoğlu, burada yaptığı konuşmada, askerlerle iftar sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Rabbim vatanımızı ve vatan bekçilerimizi korusun." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu da böylesine hayırlı bir ayın içinde olmanın mutluluğu ile ramazan ayının ülkeye ve tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:44 Kaynak: AA
Çetinkaya, Jandarma, Karamürsel, Güncel
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