Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de İki İşçi Servisi Çarpıştı: 2 Yaralı

Karamürsel'de İki İşçi Servisi Çarpıştı: 2 Yaralı

7 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, işçi taşıyan servis otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Karamürsel'de İki İşçi Servisi Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, işçi taşıyan servis otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 77 P 4162 plakalı işçi servis otobüsü, Merkez Işıklar mevkisinde 77 P 4168 plakalı işçileri taşıyan minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 2 işçi hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:49 Kaynak: AA
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