Karamürsel'de İki İşçi Servisi Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, işçi taşıyan servis otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, işçi taşıyan servis otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 77 P 4162 plakalı işçi servis otobüsü, Merkez Işıklar mevkisinde 77 P 4168 plakalı işçileri taşıyan minibüsle çarpıştı.



Kazada, minibüste bulunan 2 işçi hafif yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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