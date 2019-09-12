Karamürsel'de iş yeri yangını
1 saat önce
Karamürsel'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Karamürsel'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Kırahmetoğlu Bozkır Pasajı'nda bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
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