Karamürsel'de kan bağışı kampanyasına ilgi gösterildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğinde Karamürsel Kültür Merkezinde düzenlenen kampanyaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Karamürsel Kültür Merkezine kurulan kan merkezine gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak kan bağışında bulundu.
Kan bağışına gelenler için gerekli önlemler alındı, sosyal mesafe görevlilerce sağlandı.
Maskeler, eldivenler ve dezenfektanlar, merkezin girişlerinde hazır bulunduruldu.
İftar sonrasında kan vermeye gelen vatandaşlar, 68 ünite kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay Kocaeli Şubesi yetkilileri, vatandaşlara iftardan sonra kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.