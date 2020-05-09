Karamürsel'de kan bağışı kampanyasına ilgi gösterildi - Son Dakika

Maskeler, eldivenler ve dezenfektanlar, merkezin girişlerinde hazır bulunduruldu.

Kan bağışına gelenler için gerekli önlemler alındı, sosyal mesafe görevlilerce sağlandı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğinde Karamürsel Kültür Merkezinde düzenlenen kampanyaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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