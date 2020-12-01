Karamürsel'de kaymakamdan pazar yeri denetimi - Son Dakika

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, pazar yerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Pazar yerinde AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, CHP İlçe Başkanı Suat Ülkü, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ve Karamürsel Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Olgun ile esnaf ve vatandaşlarla görüşen Canbaba, maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat edilmesini istedi.

Canbaba, dünyada etkisini sürdüren, binlerce insanın canına mal olan salgına karşı tedbirlerin önemine dikkat çekerek, herkesin bu sorumluluğu bilmesi gerektiğini, aksi davranışlarda bulunanların ilgili yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını anlattı.

Gazetecilere açıklama yapan Canbaba, vaka sayılarının artmasıyla ilçede önlemleri daha da sıkılaştırdıklarını belirtti.