Karamürsel'de Kitap Fuarı Açıldı

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Karamürsel Kitap Fuarı açıldı.

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Karamürsel Kitap Fuarı açıldı.



Karamürsel Kültür Merkezi'nde okurlarla buluşan fuar, 80 yayınevi ve 22 yazarı ağırlıyor.



Açılışta konuşan Kaymakam Ahmet Narinoğlu, insanlığın en önemli hazinesinin bilgi olduğunu belirterek, bilgiye ulaşmanın yolunun da kitaplardan geçtiğini söyledi.





İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da bu tür organizasyonların okurla yazarların buluşmasına olanak sağladığını ifade ederek, okuma oranının da gittikçe arttığını kaydetti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, fuarın açılış kurdelesini kesti.



Fuar, 13 Ocak Pazar günü sona erecek.

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