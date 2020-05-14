Karamürsel'de Kovid-19 tarama testleri yapılmaya başlandı - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testleri yapılmaya başlandı.

Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Karamürsel'de bulunan 15 eczane çalışanına tarama testleri yapıldı.

Karamürsel İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, yaptığı açıklamada, 15 eczanede toplam 56 çalışana belli saat aralığında yapılan testlerin, bir gün sonrasında neticeleneceğini belirterek, "İlçede ilk etapta eczanelerin taramasını gerçekleştirdik, daha sonra berberler, marketler, belediye çalışanları, vefa sosyal destekleme gruplarına yapılacak. Burada amacımız toplumla iç içe çalışanların korunması ve semptom vermeyen hastalığı tespit etmek." ifadesini kullandı.

Test yapılmasının önemine işaret eden Uğur, "Hijyen ve temizlik şartlarına riayet etmeli, maske kullanmalı, güvenli mesafeyi muhafaza etmeliyiz. Bu insani, vicdani ve milli bir sorumluluk. Bu bilinçle hareket edilmesi lazım." dedi