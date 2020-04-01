Karamürsel'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bazı ürünlerde haksız fiyat artışı şikayetleri üzerine harekete geçen Karamürsel Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, dezenfektan, maske, kolonya satışı yapan eczanelere yönelik fiyat denetimi yaptı.

Mal ve hizmet fiyatlarını, haksız yere arttıran iş yerleri hakkında denetim sonuçlarına göre gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Yetkililer, fahiş fiyat artışlarına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

"Yatan hastalara ziyaretçi kısıtlaması başlatıldı"

Karamürsel Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada ise salgına karşı hastanede de bir dizi tedbirler alındığı belirtildi.

Salgınla mücadele konusunda, hastane enfeksiyon komitesi eğitimlerinin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklama, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgın hastalığı ile ilgili hastalıktan korunma yöntemleri, alınması gereken izolasyon önlemleri konusunda personele eğitim verildi. Olası şüpheli vaka durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Kullanılacak ekipmanların temini sağlandı. Hastanemiz kantini kapatıldı. Hastane genelinde dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Personellerimizle ilgili tedbirler kapsamında, yemekhanemizde bulunan sandalye sayıları azaltılarak çalışanlarımızın yemek saatleri yeniden düzenlendi. Kademeli olarak Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda önce diş polikliniği randevuları iptal edildi, akabinde diğer poliklinik hastaları için de halk sağlığını korumak adına hasta kabulde sınırlamalar getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle onlara daha iyi hizmet verebilmek için evde sağlık birimimizin personel sayısı artırıldı. Yatan hastalara ziyaretçi kısıtlaması başlatıldı."

"Kovid Acil Servisi" hizmete başladı

Açıklamada, mevcut acil servisin dışında "Kovid Acil Servisi" için fiziki şartlar oluşturularak hizmete başlandığı bildirilerek, "Böylece hastalarımızın hastanemize giriş yaptıkları anda tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi ile hangi acile gideceklerine karar verilmesi, şüphe bulunan kişilerin Kovid Acil Servisi'nde diğer vatandaşlarımızdan ayrılması, tetkik ve tedavilerinin tıbbi teçhizatlı sağlık görevlileri tarafından yapılması sağlanmaktadır. Test sonuçlarını hastanemizde yatarak beklemesi gereken hastalarımız acil bölümünden sonra sadece şüpheli vakalar için ayrılmış olan asansör ile diğer hastalarımız ve personel ile temas ettirilmeden özel ekipmanlı ve deneyimli personellerimizin bulunduğu kata alınmaktadırlar." ifadeleri kullanıldı.