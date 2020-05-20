Karamürsel'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli'de, Karamürsel Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına devam ediyor.

Salgına karşı ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına titizlikle devam eden belediye ekipleri, yaya geçitleri, engelli park yerleri ve kaldırımlarda da bakım ve onarım yapıyor.

Karamürsel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, cadde, sokak ve mahalleleri özel karışımlarla yıkıyor.

Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de engelli park yerleri ve kaldırımları boyayarak bakımını gerçekleştiriyor.