Karamürsel'de köy yolları yenileniyor - Son Dakika

Karamürsel'de köy yolları yenileniyor

03.12.2020 10:56
Karamürsel'de köy yolları yenileniyor, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde yol alt ve üstyapı çalışmaları sürerek köy yollarının daha güvenli ve konforlu bir hale getirilmesi sağlanıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde yol alt ve üstyapı çalışmaları sürerek köy yollarının daha güvenli ve konforlu bir hale getirilmesi sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışması yapılan Karamürsel ilçesindeki köylerde, merkezdeki yollarda alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yolların güvenli ve konforlu olması için çalışmalarını sürdürüyor. Karamürsel, Hayriye, İnebeyli, Taşağıl, Semetler köylerini birbirine bağlayan 9 kilometrelik yolun büyük bir kısmını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kalan 700 metrelik kısımda çalışmalarını sürdürüyor. İnebeyli ile Valideköprü arası beton yol çalışmasını sürdüren ekipler, beton yolla birlikte yol kenarı kaldırım çalışmalarını da yapıyor.

Karamürsel Akpınar Mahallesi Değirmenler Mevkiinde 2.5 kilometrelik yolun asfalt serimini yapan Büyükşehir Belediyesi, yağmur sularının toplanabilmesi için yolun kanalına v kanal çalışması da yapıyor. Çalışma ile Karamürsel merkezi 105. Cadde'denin 750 metrelik kısımda kaldırım parke serimi devam ediliyor. Altyapısı tamamlanan caddede terasman çalışması yapılıyor. Terasman çalışmasının tamamlanması sonrasında asfaltlanacak cadde Karamürsellilerin hizmetine sunulacak.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapımı tamamlanan ve bir süre önce araç trafiğine açılan otogar kavşağında Büyükşehir ekiplerince çevre düzenlemesi yapılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca 12 bin 500 metrekare alanda başlatılan çalışmalar kapsamında 800 ton atık toprak çıkarıldı. 8 bin 892 metrekare alana çim ekimi yapılırken, bin 78 metrekare alana dolamit taşı döşendi. Alana kırmızı, mavi, sarı ve yeşil yongalar kullanılarak görsel zenginlik katıldı. Çalışmaları kapsamında alana 66 adet Gold Rider, 5 adet ıhlamur, 22 adet süs eriği, 39 adet süs eriği, 6 adet oya, 48 adet alev çalı, 120 adet defne, 35 adet çalı hatmi, 28 adet ligustrum, 12 adet top mazı, 12 şeker akçaağacı, 1 adet çınar ve 32 adet lorapetalum ekimi yapılacak. Yeşillendirme çalışmaları öncesi ağaçların sulanması için otomatik sulama sistemi kuruldu. - KOCAELİ

Karamürsel'de köy yolları yenileniyor
Karamürsel'de köy yolları yenileniyor
Karamürsel'de köy yolları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karamürsel'de köy yolları yenileniyor - Son Dakika


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