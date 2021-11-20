Üye Girişi
Karamürsel'de MHP teşkilatından esnaf ve vatandaşlara ziyaret - Son Dakika

Karamürsel'de MHP teşkilatından esnaf ve vatandaşlara ziyaret

20.11.2021 15:00
Karamürsel'de MHP teşkilatından esnaf ve vatandaşlara ziyaret

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı, esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulundu.

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı, esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulundu.

İlçe Başkanı Adnan Göktekin, gazetecilere, esnaf ve vatandaşla bir araya geldiklerini belirterek, seçimlerin Cumhur İttifakı zaferiyle taçlanması için yoğun çalıştıklarını kaydetti.

Esnafın ve vatandaşın beklentilerini dinlediklerini ifade eden Göktekin, "Karamürsel hayalimiz için halkımızdan fikir alıyoruz, fikirlerimizi ve düşüncelerimizi anlatıyoruz. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket ediyoruz. Heyecanımız, hayallerimiz, planlarımız hep Karamürsel için. Karamürsel'in her yerini karış karış geziyoruz. İnsanımızı ziyaret ediyoruz, dertleşiyoruz, onların duygu ve düşüncelerini dinliyoruz. Onların sıkıntılarını gidermek için hem hükümet hem Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.???????

Karamürsel'de MHP teşkilatından esnaf ve vatandaşlara ziyaret
Karamürsel'de MHP teşkilatından esnaf ve vatandaşlara ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi, Karamürsel, Hisarcık, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamürsel'de MHP teşkilatından esnaf ve vatandaşlara ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yol verme kavgasına karışan kadını zorla araca bindirmeye kalktı! 15:11 Yol verme kavgasına karışan kadını zorla araca bindirmeye kalktı! İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
15:11 Yol verme kavgasına karışan kadını zorla araca bindirmeye kalktı!
14:53 37 yıl sonra yeniden çekilen Dune filmlerinin arasındaki farklar
14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi
14:45 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi
14:37 Mustafa Sarıgül: 28 Şubat'ta o manşetleri atan medya patronlarına hakkımı helal etmiyorum
14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
13:27 Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı
13:13 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
"Asgari ücretten vergi alınmasın" diyen Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? "Asgari ücretten vergi alınmasın" diyen Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:14
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Mustafa Sarıgül: 28 Şubat'ta o manşetleri atan medya patronlarına hakkımı helal etmiyorum Mustafa Sarıgül: 28 Şubat'ta o manşetleri atan medya patronlarına hakkımı helal etmiyorum         
14:33
Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
12:29
Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor         
11:43
Uzmanlar anne babaları uyarıyor: Çocuğunuz 3 yaşından sonra hala parmak emiyorsa yardım alınmalı Uzmanlar anne babaları uyarıyor: Çocuğunuz 3 yaşından sonra hala parmak emiyorsa yardım alınmalı         
11:18
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 15:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Karamürsel'de MHP teşkilatından esnaf ve vatandaşlara ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement