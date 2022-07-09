Karamürsel'de motosikletin yola çıkan çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karamürsel'de motosikletin yola çıkan çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

09.07.2022 19:04
Karamürsel'de motosikletin yola çıkan çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin aniden yola çıkan çocuğa çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin aniden yola çıkan çocuğa çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden A.U. idaresindeki 41 AKL 298 plakalı motosiklet, Ereğli mevkisinde aniden önüne çıkan 5 yaşındaki A.M.D'ye çarptı.

Kazada A.M.D. ve motosiklet sürücüsü A.U. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Karamürsel Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel'de motosikletin yola çıkan çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karamürsel'de motosikletin yola çıkan çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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