Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Karamürsel Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de motosikletin yola çıkan çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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