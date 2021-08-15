Karamürsel'de muhtarlara yönelik yangın semineri düzenlendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görev yapan 27 muhtara "temel yangın eğitimi ve önleme yöntemleri" semineri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Kaymakamlığı iş birliğiyle Karamürsel Öğretmevi'nde düzenlenen seminerde, İtfaiye Daire Başkanlığı personelince muhtarlara yangın anında yapılacaklar anlatıldı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, burada yaptığı konuşmada, yangınların söndürülmesinde anlık müdahalenin önemine işaret etti.

Muhtarlardan ellerindeki traktörleri hazır tutmalarını isteyen Canbaba, şöyle devam etti:

"Güzelliklerimizi birlikte koruyacağız. Sıcaklıkların artmasıyla bir şekilde yangın olabiliyor. Sizlere itfaiye tarafından gönderilen su tankerleriyle yangın olduğu noktada ilk müdahaleyi yapmanız çok önemli. Eksikleriniz varsa bize bildirin, gerekliği desteği verelim. Kritik gördüğünüz bölgeleri orman şefliği ekipleriyle gezerek yapılması gereken ne varsa onları tespit edelim. Anız yakılmasına izin vermeyelim, el birliğiyle yangın riskini en aza indirmemiz lazım."

Canbaba, yangına erken müdahale için görülen dumanın hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.