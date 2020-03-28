Karamürsel'de öğretmenler dezenfektan ve kolonya üretti - Son Dakika

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüs (covid19) önlemleri kapsamında, kamu kurumları için kolonya ve dezenfektan üretti.

Okul müdür yardımcısı Murat Kaba ve kimya teknolojisi öğretmeni Derviş Toprak tarafından üretilen ellişer litre kolonya ve dezenfektan Karamürsel Kaymakamlığına teslim edildi.

Lisenin müdürü Serpil Acar Yıldırım, yaptığı açıklamada, okulun bu tür temizlik ve hijyen ürünlerinin üretilmesi konusunda tecrübeli olduğunu söyledi.

Yıldırım, Toprak ve Kaba'nın dezenfektan ve kolonya ürettiğini anlatarak, ürettikleri bu kolonya ve dezenfektanları Karamürsel Kaymakamlığına gönderdiklerini ifade etti.



Gelen talebe göre üretime devam edecekleri bilgisini veren Acar, dayanışmayla içerisinde bulunulan bu zor günlerin üstesinden geleceklerine inandığını sözlerine ekledi.