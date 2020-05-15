Karamürsel'de okul binasında depreme karşı güçlendirme çalışması - Son Dakika

Kocaeli'de, Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarında depreme karşı güçlendirme çalışması başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Canbaba, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin depremselliği yüksek olan bir bölgede bulunduğunu anımsattı.

Geleceğin teminatı olan çocukların sağlığı ve can güvenliğinin önemine değinen Canbaba, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin güvenli ortamlarda en sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri bizim olmazsa olmazımızdır. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde 'deprem tahkik raporları' sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bir bölümü güçlendirme bir kısmının da yıkılarak yenisinin yapılması yönünde karar alınmıştır. Bu kararın, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi adına alınarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama yapılmış ve tüm tedbirler alınmıştır."

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da okulun 6 binadan ve atölyelerden oluştuğunu vurgulayarak, "Okul binalarından A ve C bloklar ile bir atölye binasında güçlendirme ve onarım yapılırken B blok ile diğer atölyeler yıkılarak yeniden yapılacak. Çalışmalar devam ederken okul idarecilerinin, hem idari işlemleri hem de öğrenci işlerini yürütmeleri amacıyla Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir bölüm ayrıldı. İnşaatların 1 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlanarak eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.