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Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı

1 saat önce

Karamürsel ilçesinde Orman Dede Lavanta Parkı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı, System.String[]
Karamürsel ilçesinde Orman Dede Lavanta Parkı, kapılarını ziyaretçilere açtı.
Arkeolog ve mozaik sanatçısı Aysel Ergül tarafından kurulan parkın açılış töreninde konuşan Kaymakam Ahmet Narinoğlu, doğa dostu bir açılış yapacaklarını belirterek, Ergün'ün girişimciliğinde parkın günübirlik ve konaklama hizmetinin yanında doğa ile sanata da ev sahipliği yaptığını bildirdi.
Ergül de Fulacık Mahallesi'nde 3,5 dönüm arazi üzerinde dikimi yapılan lavantayla, alanın görsel zenginliğe ulaştığını ifade ederek, parkta ziyaretçilerin daha uzun ve keyifli anlar yaşayabilmeleri için sanat eserleri ve çocuklar için oyun alanları bulunduğunu kaydetti.
Parkta 16 sanatçının farklı seramik ve mozaik eserlerine yer verildiğini anlatan Ergül, özel olarak tasarlanan parkın, buraya gelen tüm ziyaretçilerin ilgisini çekecek detayları içerdiğini bildirdi.
Konuşmaların ardından Narinoğlu ve beraberindeki diğer protokol üyeleri, parkın açılış kurdelesini keserek alanı gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:17 Kaynak: AA
Ahmet Narinoğlu, Karamürsel, Güncel
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