Karamürsel'de Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde önündeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde önündeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.



Kaza, öğlen saatlerinde Karamürsel Kayacık Mahallesi, Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Rauf Denktaş Bulvarı'nda seyir halinde olan Yusuf Y. (19) idaresindeki 39 TR 419 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önünde seyir halindeki 41 KK 501 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Y. yola düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ilk yardımına koştuğu sürücü, kaza alanına gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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