Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de otomobil şarampole devrildi
Son Dakika Güncel Karamürsel'de otomobil şarampole devrildi

Karamürsel'de otomobil şarampole devrildi

44 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karamürsel'de otomobil şarampole devrildi, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zahir Yavuz'un (72) kullandığı 41 ADF 937 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karamürsel, Karapınar, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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