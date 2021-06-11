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Karamürsel'de prestij cadde projesi - Son Dakika

Karamürsel'de prestij cadde projesi

11.06.2021 10:24
Karamürsel'de prestij cadde projesi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçe merkezinde yer alan Atatürk ve İnönü Caddelerine prestij kazandıracak üstyapı ve altyapı projesi gerçekleştiriyor.

Karamürsel Atatürk ve İnönü Caddelerindeki altyapı çalışmaları tamamlandı sıra üstyapıda

Yapılacak üstyapı çalışmaları öncesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından, iki caddede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı yenileme çalışmaları tamamlandı.

ŞEHRE HAYAT KATACAK

Kocaeli genelinde prestij projelere önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'te Alemdar, Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinde üstyapı ve altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Şehirlere hayat katan prestij cadde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'ne bağlı olan ve şehir merkezinin ana arterlerini oluşturan Atatürk ve İnönü Caddeleri'ne prestij kazandırmak için gerçekleştirilecek üstyapı çalışmaları öncesi altyapı çalışmalarını tamamladı. Üstyapı çalışmaları öncesi iki caddede yaşanan yüzey suları problemine karşı yağmur suyu hattı ile içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileme çalışmaları yapıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN,"CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Karamürsel ilçesinde Kent Meydanı ve Kavşak Projesini kısa bir zaman içerisinde hizmete aldıklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, prestij cadde projesi kapsamında ilçeye bağlı Atatürk ve İnönü Caddelerinin altyapı çalışmalarının tamamlandığını üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ilçenin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Büyükakın, "Karamürsel ilçemizde hizmet kervanımızı sürdürüyoruz. Kent Meydanı ve Kavşak Projemizi kısa bir süre önce tamamladıktan sonra şehrin en işlek yerlerinden olan Atatürk ve İnönü Caddelerini prestij cadde konsepti çerçevesinde yeniden yapıyoruz. Altyapısını tamamladığımız caddelerde üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Projenin tamamlanması ile birlikte caddeler şehrin cazibe merkezi haline gelecek. İlçemiz halkına hayırlı olsun." dedi.

ATATÜRK VE İNÖNÜ CADDELERİNDE 2,5 KM ALTYAPI

Atatürk ve İnönü caddelerinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında; iki caddede toplam 930 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 925 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 585 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Karamürsel'de prestij cadde projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karamürsel'de prestij cadde projesi - Son Dakika


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