Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de radarla hız denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Karamürsel'de radarla hız denetimi

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, radarla hız kontrolü yapıldı.

Karamürsel'de radarla hız denetimi, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, radarla hız kontrolü yapıldı.

Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde, trafik düzenini bozan sürücüleri engellemek, kural ve yasaklara uyulmasını sağlamak, hız kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimler Karamürsel ilçesinde de gerçekleştirildi.

Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazaların önüne geçebilmek için D-130 kara yolunda ilçe girişi ve çıkışında hız denetimi yaptı.

Ayrıca kırmızı ışıkta geçme, cep telefonuyla konuşma ile yayaya öncelik tanımama gibi kural ihlali yapan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Karamürsel, Türkiye, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim
Yunan Bakan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına tepki PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:57:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de radarla hız denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]