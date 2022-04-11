Karamürsel'de ramazanda günlük 850 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, ramazan ayında her gün 850 kişiye iftarda ve sahurda sıcak yemek ulaştırıyor.

Türk Kızılayın Karamürsel ilçesindeki aşevinde pişen yemekler, ramazan ayında dar gelirli, yaşlı ve engelli 850 vatandaşın iftar ve sahur sofrasında yer alıyor.

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, AA muhabirine, ilçedeki aşevinin 2007 yılında faaliyete girmesinden bu yana binlerce kişiye sıcak yemek sağladığını söyledi.

Bu hizmeti hayırsever bağışçıların katkılarıyla yaptıklarını dile getiren Alemdar, "Bağışçılarımızın desteği arttığı sürece, bizlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu hizmetler de katlanarak artıyor." diye konuştu.

Alemdar, Türk Kızılay gönüllülerinin ramazanda dar gelirli, engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine 4 çeşit sıcak yemek ulaştırdığını kaydederek, yaşlı ve engelliler için sıcak yemeğin ayrı bir önemde olduğunu söyledi.

-"Gönüllülerimizle her gün kapı kapı dolaşıyoruz"

Aşevinde günlük yapılan çalışmaları da anlatan Alemdar, şöyle konuştu:

"27 mahallemizde bulunan ihtiyaç sahiplerimize sıcak yemekleri, bazı vatandaşlarımız buraya gelerek alırken buraya gelemeyen vatandaşlarımıza araçlarla götürmekteyiz. Bunu da Karamürsel'de bulunan gönüllülerimizle her gün kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine yemeklerini götürmekteyiz. Kapı önüne kadar çıkamayacak yaşlı nenelerimiz, dedelerimize yılın tamamında gönül mesafemizi daha yakın tutmamız gerekiyor. Emin olun o yemeği götürdüğümüz zaman ellerini açıp, bizlere o etmiş oldukları dualar, gönüllüler ve çalışanlarımızın gün boyunca yaşadığı tüm yorgunluğu silip atıyor." ifadelerini kullandı.