Karamürsel'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtalı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan V.K'nin (30) üst aramasında 7,65 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek bulundu.

Kızderbent Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı saatlerde durdurulan bir ticari takside yolcu olarak bulunan Ç.Ç'nin (24) üst aramasında ise 1 uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek ve alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan şüpheliye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 469 lira para cezası kesildi.