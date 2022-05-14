Karamürsel'de "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karamürsel'de "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi

14.05.2022 10:23
Karamürsel'de "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" sloganıyla yürüyüş ve bisiklet turu gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" sloganıyla yürüyüş ve bisiklet turu gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, kamu kurumu ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

4 Temmuz Mahallesi Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, Kayacık Mahallesi Karamürsel Su Altı Sporları Derneğine kadar yürüdü.

Bazı katılımcılar ise Ereğli Mahallesi sahiline kadar bisiklet kullandı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için 10 Mayıs'ın "Dünya Sağlık İçin Hareket Et" ve 16 Mayıs'ın "Obezite Günü" olarak belirlendiğini aktararak, bu kapsamda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız ile İlçe Milli Eğitim şube müdürleri de katıldı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek Kocaeli'den kısa kısa Kocaeli'den kısa kısa

Karamürsel, Bisiklet, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamürsel'de 'Sağlık İçin Hareket Et' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Deniz suyunun rengi değişti! Yetkililer "alg patlaması" olduğunu düşünüyor
10:28 Her yolu deniyorlar! 50 liralık 2 banknotun arasına uyuşturucu saklamışlar
10:25 Rize'de alt geçidi kirletenler fotoğraflarla ifşa edildi
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:12 Oktay Kaynarca'dan yeni dizi projesi! Yapımcılığını da üstlendi
09:49 MYK toplandı! Kılıçdaroğlu, "İşi sandıkta bitireceğiz" mesajı verdi
09:47 Melis Sezen'e bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi! Sutyensiz fotoğrafını paylaştı
09:22 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
09:16 Ses kayıtları ortaya çıktı! Putin'in kan kanseri olduğu iddiası Rusya'yı karıştırdı
08:45 Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 10:40:32. #1.11#
SON DAKİKA: Karamürsel'de "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement