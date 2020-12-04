Karamürsel'de sağlıkçılara pasta sürprizi - Son Dakika

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek amaçlı pasta ikramında bulunuldu.

Dernek başkanı Hatice Tiryaki, yaptığı açıklamada, İlçe Sağlık Grup Müdürü Dr. Ferhan Uğur ve Karamürsel Devlet Hastanesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile hastane personeline destek ve moral vermek ile onların yanlarında olduklarını belirtmek için pasta gönderdiklerini belirtti.

Tiryaki, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede fedakarca görev yaptığını kaydederek, "Koronavirüsle mücadelede özverili çalışan doktorundan hemşiresine tüm sağlık çalışanlarına dernek olarak yanlarında olduğumuzu göstermek ve moral vermek amacıyla özel olarak yaptığımız pastalarımızı ikram ettik. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız." ifadesini kullandı.