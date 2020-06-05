Karamürsel'de salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ikinci cuma namazı, Karamürsel'de belirlenen camilerde ve meydanlarda eda edildi.

İlçede belirlenen cami, pazar alanı ve meydanlara namaz öncesi gelen vatandaşlara, polis memurları ve cami görevlileri yönlendirmede bulundu.

Cami içinde ve dışında sosyal mesafe kuralı gereği oluşturulan aralıklarla saf tutan cemaat, salgın sürecinde ikinci cuma namazını kıldı.

Cuma namazı kılmaya gelen Mustafa Yay, mutluluk ile hüznü bir arada yaşadıklarını belirterek, "Cemaat insanları kaynaştırır. Koronavirüs sebebiyle omuz omuza olmasak bile gönül gönüleyiz. Uzun bir aradan sonra özel bir günde bir aradayız. Çok mutluyuz. Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi kontrollü sosyal hayatın cumasını kılıyoruz. Aramızda birer metre mesafe var." ifadelerini kullandı.



Murat Yılmaz da "Evim okul bahçesinin yanında. Balkonum da bahçeye yakın. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, balkonumda cuma namazımı kıldım. Allah kabul etsin." dedi.