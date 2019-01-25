Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Şehitler İçin İkram Yapıldı

Karamürsel'de Şehitler İçin İkram Yapıldı

23 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir hayırsever tarafından cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Karamürsel'de Şehitler İçin İkram Yapıldı, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir hayırsever tarafından cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Karamürsel sepeti üretimi yapan hayırsever iş adamı Mehmet Ali Koygun tarafından tüm şehitler için Merkez Camisi'nde düzenlenen hayır programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Koygun, uzun süredir şehitler için bu hayrı yapmayı düşündüğünü, bugüne kısmet olduğunu belirterek, "Tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybeden yakınlarını hayırla yad etmek istedim. Sağ olsunlar halkımız da yoğun ilgi gösterdi. Vatanın ve milletin bekası için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Cuma namazı çıkışında vatandaşlara pide ve ayran ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Kocaeli, Karamürsel, Güncel
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