Karamürsel'de Sıfır Atık Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamürsel'de Sıfır Atık Projesi - Son Dakika

Karamürsel'de Sıfır Atık Projesi

6 saat önce

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarda geri dönüşümle ilgili öğrencilere eğitici kitapçıklar dağıttı.

Karamürsel'de Sıfır Atık Projesi, System.String[]

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarda geri dönüşümle ilgili öğrencilere eğitici kitapçıklar dağıttı.


Sıfır Atık Projesine destek olmak ve Karamürsel'de yaygınlaştırmak için bastırılan kitapçıkları öğrencilere dağıttıklarını belirten Canbaba, geri dönüşümün en önemli adımının, ambalaj atıklarının çöplere karışmadan, ayrı olarak biriktirilerek geri dönüşüm kutularına atılması olduğunu kaydetti.

Kullanılan ambalaj atıklarının çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiğini ifade eden Canbaba, "Bu şekilde hem geri dönüşümün en önemli adımını yerine getirerek, çevreye karşı duyarlı davranacak ve çevreyi korumuş olacaksın hem de arkadaşlarına ve büyüklerine örnek olacaksınız." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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