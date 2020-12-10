Karamürsel'de sokak hayvanlarının bakımı "deniz manzaralı" merkezde yapılıyor - Son Dakika

Karamürsel'de sokak hayvanlarının bakımı "deniz manzaralı" merkezde yapılıyor

10.12.2020 11:05
Karamürsel'de sokak hayvanlarının bakımı

Kocaeli'de Karamürsel Belediyesince sahil şeridine inşa edilen merkezde 85 sokak hayvanının bakımı, rehabilitasyonu ve tedavisi yapılıyor.

Kocaeli'de Karamürsel Belediyesince sahil şeridine inşa edilen merkezde 85 sokak hayvanının bakımı, rehabilitasyonu ve tedavisi yapılıyor.

Karamürsel'de Belediye tarafından ocak ayında sahile "Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi" inşa edildi.

Osmangazi Köprüsü'nün görüldüğü deniz manzaralı merkezde 85 sokak hayvanının bakımı, rehabilitasyonu ve tedavisi gerçekleştiriliyor.

Mama bağışıyla yazın "hayvan otel hizmeti" de veren merkez, Belediye ile Kocaeli Hayvan Hakları Derneği iş birliğinde faaliyet gösteriyor.

Burada beslenen, bakım ve rehabilitasyonu yapılan sokak hayvanlarının veteriner hekim tarafından tedavileri yapılıyor.

Sahilde bulunması dolayısıyla özellikle yaz aylarında vatandaşlar merkeze ilgi gösteriyor.

"Sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak için merkezi sahile yaptık"

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın her geçen gün artığını söyledi.

Yıldırım, ihtiyaç üzerine Karamürsel'de sokak hayvanlarıyla ilgili bir merkez kurmak için çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Genelde bu tarz bakım merkezleri kentin dışında yapılıyor. Biz bunu değiştirelim istedik. Karamürsel sahilinin güzel bir kesimine sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini yapmaya karar verdik. Sebebi de şu; farkındalık oluşturmak. Buraya sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yaptıktan sonra işletmesini Hayvan Hakları Derneğiyle beraber yapmak istedik. Burada veteriner hekim ve çalışan personelimiz var. Kaynak aktarımı yapıyoruz ama sorumluluk dernekte. Böylece hem hayvanların rehabilitasyonu hem de ilçe genelindeki hayvanların bakımıyla ilgili düzen oluşturduk." diye konuştu.

Hafta sonları sahile gelen ailelerin merkezdeki hayvanlarla ilgilenmesinin hoşlarına gittiğini aktaran Yıldırım, kolay ulaşılabilen bir yer olduğu zaman insanların duyarlılığının arttığını kaydetti.

Yıldırım, 12 kilometre sahili olan Karamürsel'de sokak hayvanlarına da yer ayırdıklarını belirterek, "Köprü manzaralı bir merkez. İnsanlar sahile gelince buradaki hayvanları görüyor ve sahiplendirme konusunda da destek oluyorlar. Merkezi doğru yere, doğru şekilde konumlandırınca verim elde ediyorsunuz. Yaz aylarında sahil kalabalık oluyor. Sahilde insanlar bu merkezin farkına varıyor. Buraya destek artıyor." ifadesini kullandı.

Tüm kentlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu adına adımlar atması gerektiğine işaret eden Yıldırım, doğru planlama ve projelerle bu konunun üzerine gidilince sorunların çözülebileceğini aktardı.

Yıldırım, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinin gözden uzak yerlere değil, şehrin herkes tarafından ulaşılabilen, insanların ilgi odağı olan yerlere yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu işi gönülden yapan hayvan hakları yöneticileriyle bu süreci yönetmemiz lazım. Bana kalırsa bu modeli Türkiye genelinde uygulayabilirsek bu problemin büyük bir kısmını çözmüş olacağız." dedi.

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamürsel'de sokak hayvanlarının bakımı 'deniz manzaralı' merkezde yapılıyor - Son Dakika


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