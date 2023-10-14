 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karamürsel'de Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü - Son Dakika

Karamürsel'de Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Son Güncelleme: 14.10.2023 20:35

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca, aracına binen bir kişi tarafından darbedilip, ardından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca (45), aracına binen bir kişi tarafından darbedilip, ardından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen kimliği henüz belirsiz kişi, darbettiği taksiciye tabancayla 6 el ateş etti. Şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar, taksi sürücüsü Karaca'yı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Murat Karaca, Karamürsel, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karamürsel'de Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
20:41 Kassam Tugayları'ndan kara harekatına hazırlanan İsrail'e görüntülü yanıt: Sizi bekleyen budur
19:47 Anadolu Efes'in tepkisi sonrası EuroLeague yönetimi skandal paylaşımı silmek zorunda kaldı
19:45 Hamas'tan İsrail'e net yanıt: Topraklarımızı terk etmiyoruz
19:12 Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek için yürüyenleri yalnız bırakmadı
18:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Önümüzdeki aylarda deprem konutlarının teslimine başlıyoruz
18:16 İsrail-Filistin çatışmasına Türkiye'den 4 maddelik çözüm önerisi
18:15 Fatih Erbakan, İsrail ve ABD'ye yaptırımlar önerdi
17:54 İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askerleri ziyaret etti: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
17:24 Orduya gönüllü katılan 95 yaşındaki İsrailli yaşlı adam nefret kustu: Ailelerini, çocuklarını yok edin
17:25 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2023 20:55:26. #1.13#
SON DAKİKA: Karamürsel'de Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement