Karamürsel'de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde lavanta yetiştiriciliği yanı sıra kekik, altın otu, melisa, ekinazya ve mürver gibi çeşitli tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine başlandı.

Yetiştirici Aysel Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fulacık Mahallesinde 13 dönüm arazide dikimi yapılan lavantayla alanın görsel zenginliğe ulaştığını ifade ederek, ektiği lavantaların verim ve kalitesinden memnun kaldığını, burayı doğayla sanatın buluştuğu bir parka dönüştürdüğünü dile getirdi.

Ergül, tıbbi ve aromatik bitkilerden lavanta yanında ürün çeşidi olarak şimdi Karamürsel Kaymakamlığınca başlatılan "Karamürsel'de ekilmeyen tarım arazisi kalmasın" projesiyle yola çıkarak atıl durumda olan 14 dönüm alana altın otu, kekik, melisa, ekinezya ve mürver yetiştirmek için girişimde bulunduğunu kaydetti.