Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Tiyatro Etkinliği

Karamürsel'de Tiyatro Etkinliği

1 saat önce

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro etkinliği düzenlendi.

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Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro etkinliği düzenlendi.


Lisenin Lütfü Hınçal Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler "Karamürsel Alp" adlı oyunu sahneledi.

Okul müdürü İbrahim Altun, burada yaptığı konuşmada, Dünya Tiyatro Günü'nün 1961 yılından bu yana kutlandığını ve bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Tiyatroyla büyüyen çocuklarımız, eğlenerek öğreniyor. Çocuklarımızın eğitimini önemsediğimiz gibi, sanatı ve sanatçıyı da önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu konuklar tarafından beğeni topladı.


Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:32 Kaynak: AA

Karamürsel, Güncel
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