Karamürsel'de Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Faruk Çubuk hayatını kaybetti.
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Faruk Çubuk
hayatını kaybetti.
Olay, gece 02.30 sıralarında Karamürsel D-130 Karayolu Kayacık
Mahallesi Ankara
Evleri meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen servis otobüsü ile Karamürsel'den Yalova
istikametine giden Faruk Çubuk, bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolu ikiye ayıran beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Çubuk yaralandı. Kaza sırasında olay yeri yakınında bulunan polis kontrol noktasında memurlarının yardımına koştuğu Çubuk, kaza alanına gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybeden Faruk Çubuk'un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Bursa
Adli tıp kurumuna sevk edildi. Kaza sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:21 Kaynak: İHA
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