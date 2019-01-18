Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Karamürsel'de Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Faruk Çubuk hayatını kaybetti.

Karamürsel'de Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Faruk Çubuk hayatını kaybetti.

Olay, gece 02.30 sıralarında Karamürsel D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi Ankara Evleri meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen servis otobüsü ile Karamürsel'den Yalova istikametine giden Faruk Çubuk, bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolu ikiye ayıran beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Çubuk yaralandı. Kaza sırasında olay yeri yakınında bulunan polis kontrol noktasında memurlarının yardımına koştuğu Çubuk, kaza alanına gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybeden Faruk Çubuk'un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli tıp kurumuna sevk edildi. Kaza sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:21 Kaynak: İHA

Kocaeli, Çubuk, Karamürsel, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı

İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:56:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]