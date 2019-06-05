Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı
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Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı

31 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden Halil Erdinç'in kullandığı 10 PU 675 plakalı otomobil, 4 Temmuz Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Erdinç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:11 Kaynak: AA
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