Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı
31 dakika önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:11 Kaynak: AA
'nin Karamürsel
ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolunda İzmit
yönüne giden Halil Erdinç'in kullandığı 10 PU 675 plakalı otomobil, 4 Temmuz Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Erdinç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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