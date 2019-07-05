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Karamürsel'de trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karamürsel'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi 109. Cadde'de Halit Kapıcıoğlu (55) yönetimindeki 41 EH 547 plakalı hafif ticari araç ile Metin Ertek'in kullandığı 77 BM 372 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın şiddetiyle devrilen 77 BM 372 plakalı aracın sürücüsü Ertek ve yanındaki Özge Ertek (20) yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mahalle sakinlerinden Akif Sarıay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda benzer kazaların sık yaşandığını belirterek, yetkililerden caddede hız kesici kasis yapılmasını ve tırlara park yasağı getirilmesini istediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:24 Kaynak: AA
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