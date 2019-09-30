Karamürsel'de traktör devrildi: 3 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Mahallesi'nde Necmi Dağlı (49) yönetimindeki 41 K 0584 plakalı odun yüklü traktör devrildi.

Kazada, sürücü Dağlı ile traktörde bulunan Samet Dağlı (15) ve Suriye uyruklu Saad Alhaj (31) yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Alhaj, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.