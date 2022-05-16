Karamürsel'de "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı - Son Dakika
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Karamürsel'de "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı

16.05.2022 13:50
Karamürsel'de "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Akçakoca Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Akçakoca Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesince yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeler okulun bahçesinde sergilendi.

Serginin açılış kurdelesini Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba kesti.

Canbaba ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.???????

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Bilim Fuarı, Karamürsel, İmam Hatip, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamürsel'de 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamürsel'de "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı - Son Dakika
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