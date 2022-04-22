Karamürsel'de Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler tarafından turizm konulu skeç, güreş gösterisi, folklor gösterisi yapıldı, şiir okundu ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı söylendi.

Gösterilerin ardından "turizm" konulu yarışmalarda, dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.