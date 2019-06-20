Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Karamürsel'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karamürsel'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 45 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler İ.Y. (25), C.K. (29), Azerbaycan uyruklu A.P. (32), Rus uyruklu M.D. (27) ve Azerbaycan uyruklu N.A. (28) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Karamürsel Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından C.K, M.D. ve N.A. salıverildi, İ.Y. ve A.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Karamürsel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Son Dakika! Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:13:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]