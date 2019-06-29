Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu

4 dakika önce

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 903 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 903 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kadriye Mahallesi'nde bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Daha sonra ekipler, adresi belirlenen bahçeye, jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler, 903 kök Hint keneviri ele geçirildi, bahçe sahibi H.B. gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen H.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen Hint kenevirleri ise imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Jandarma, Karamürsel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı Ali Babacan görüşmesi Atatürkçü Düşünce Derneği'ni karıştırdı: Derhal istifa etmeli "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" diyen İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:19:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]