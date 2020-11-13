Karamürsel'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş faaliyetleri kapsamında, Fulacık Mahallesi'nde metruk bir binada 5 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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