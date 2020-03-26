Karamürsel'de

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtılıyor.

İlçede 61 aileye ulaşan ekipler, içerisinde sıvı yağ, şeker, pirinç, makarna gibi gıdaların yanı sıra çeşitli temizlik malzemelerinin de bulunduğu yardım kolililerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

"Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından ilçede yalnız yaşayan, kimsesi olmayanlara jandarma, emniyet ve belediye ekiplerinden oluşturulan 10 ekip tarafından yardım paketleri sahiplerine teslim ediliyor.

Paketlerin gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığından emin olmak için muhtarlar da ekiplere destek oluyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinleyen ekipler, söz konusu ihtiyaçların giderilmesi noktasında da destek de bulunuyor.

İhtiyaç sahipleri "112, 155 ve 156"dan yardım talebinde bulunabiliyor.