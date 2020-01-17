Karamürsel'de yarıyıl tatili heyecanı - Son Dakika
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Karamürsel'de yarıyıl tatili heyecanı

6 saat önce

Karamürsel ilçesinde 9 bin 306 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karamürsel'de yarıyıl tatili heyecanı, System.String[]

Karamürsel ilçesinde 9 bin 306 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Yarı yıl tatili dolayısıyla Ereğli Güzel Kıyı İlkokulu'nda yapılan karne törenine, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Canbaba, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere tatilde kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere iyi bir yarıyıl tatili dileyen Canbaba, idareci ve öğretmenlere gayretleri için teşekkür etti.

Canbaba, Karamürsel'de 9 bin 306 öğrencinin karne alacağını aktararak, "Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Velilerimiz bunları çocuklara yansıtmadan, nedenlerini sorgulayarak, öğretmenleri ile birlikte hareket ederek düzeltmenin yolunu aramalı." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Osman Aslan Canbaba, Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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