Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de "Yaza Merhaba" programı
Son Dakika Güncel Haber

Karamürsel'de "Yaza Merhaba" programı

1 saat önce

Karamürsel ilçesinde, Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD), Karamürsel Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesince "Yaza Merhaba" programı düzenlendi.

Karamürsel'de
Karamürsel ilçesinde, Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD), Karamürsel Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesince "Yaza Merhaba" programı düzenlendi.
Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Karamürsel Sualtı Sporları Derneği Kulübü'nün önünde düzenlenen programda konuşan KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, "Nice yaza merhaba eğlencelerinde beraber olmak ve buluşmak ümidiyle güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Daha sonra Karamürsel'in yerli sanatçılarından Halil Kuğu ve Ömer Gündüz sahne aldı.
Etkinliğe katılan çocuklar da pamuk şekeri, yüz boyama ve çeşitli sürprizlerle doyasıya eğlendi.
Programa, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Müdürü Kenan Mintaş, Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası çocukları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:36 Kaynak: AA
Karamürsel, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü 50 lira ile çocuğa cinsel istismarda bulunmaya çalıştı SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur Son dakika! Kandil'de ilk defa bir üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 11:57:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de "Yaza Merhaba" programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]