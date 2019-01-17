Karamürsel'de "Yemen İçin El Ele" Kermesi

Karamürsel İlçe Müftülüğünce "Yemen İçin Ele Ele" sloganıyla kermes düzenlendi.

Karamürsel İlçe Müftülüğünce "Yemen İçin Ele Ele" sloganıyla kermes düzenlendi.





Karamürsel Kültür Merkezindeki programda konuşan Müftü Mehmet Vefa Özdemir, Yemen'de milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.



Yemen'deki Müslümanların zor günler geçirdiğini ve Türkiye olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:



"Yemen'deki kardeşlerimiz için Karamürsel İlçe Müftülüğü olarak bir kermes düzenledik. Hanımların hazırladıkları gıdalar ve bağış olarak verilen çeşitli giysileri satıyoruz. Biz de 'Yemen İçin Ele Ele' sloganıyla yola çıktık. Müftülüğümüz ve gönüllü kadınlarımızla bir farkındalık yaratmak istedik. Güzel bir etkinlik oluyor. Vatandaşların ilgisi de güzel. Burada toplanan gelir Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen'deki kardeşlerimize gönderilecek."



Özdemir, Yemen için Diyanet İşleri Başkanlığının yardım faaliyetleri düzenlendiğine işaret ederek, "Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya, 18 Ocak'ta sona erecek olan kermesimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan ve vatandaşlar tarafından kermesin açılışı gerçekleştirildi.

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