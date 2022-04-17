Karamürsel'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika
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Karamürsel'de yetim çocuklara iftar verildi

17.04.2022 08:45
Karamürsel'de yetim çocuklara iftar verildi

Karamürsel Kaymakamlığı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Karamürsel Kaymakamlığı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Bir restoranda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yetim ve öksüz çocukların, kendilerine birer emanet olduğunu belirtti.

Ramazan ayının, toplumsal dayanışmanın, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin güçlendiği bir ay olduğunu ifade eden Canbaba, "Ramazan ayının manevi ruhuna uygun olarak, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yetim çocukların yakınlarının da katıldığı iftar yemeğinin ardından pasta kesildi.

Daha sonra çocuklara, çeşitli hediyeler ve 250 liralık alışveriş çeki verildi.

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Osman Aslan Canbaba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamürsel'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika


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