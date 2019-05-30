Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de yıl sonu bilim şenliği
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Karamürsel'de yıl sonu bilim şenliği

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilim şenliği ilgi gördü.

Karamürsel'de yıl sonu bilim şenliği, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilim şenliği ilgi gördü.

Karamürsel Kültür Merkezinde düzenlenen şenlikte konuşan Kaymakam Ahmet Narinoğlu bir ülkenin gelişmesinin ilimle fenle ve üretilen teknolojiyle mümkün olabileceğini söyledi.
Bilim şenliğinin ilçelerinde ilime ve teknolojiye olan ilginin yüksek olduğunu gösterdiğini ifade eden Narinoğlu, "Hayatımızı kolaylaştırmak, daha çok üretmek, yeteneklerimizi ve hayal gücümüzü ortaya çıkarmak için bu tür projeler çok önemlidir. Burada bilimsel çalışmanın yöntem ve tekniklerinin ilk öğrenildiği yerler oluyor. Çocuklarımız bilimle ve teknolojiyle tanışıyorlar. Hayal güçleri, hayatta görmüş oldukları projeleri üretiyorlar ve gelecekte inovasyon, teknoloji üretme yolunda önemli bir tecrübe ediniyorlar." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve beraberindeki protokol üyeleri, şenliğin açılış kurdelesini kesti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:46 Kaynak: AA
Ahmet Narinoğlu, Kocaeli, Karamürsel, Güncel
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