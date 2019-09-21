Karamürsel'de yol çalışmasını yarım bırakan firmanın sözleşmesi fesih edildi

130 üzerinde Köprülü Kavşak inşaatını yapan firmanın iş hakkını fesih etti.



Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından Karamürsel D-130 karayolu üzerinde Karamürsel otogar ve kent merkezi bağlantısını sağlamak amacıyla köprülü kavşak ve battı çıktı çalışmasını yapan firmanın şartları yerine getirememesi nedeniyle iş hakkını fesih etti. Karamürsel köprülü kavşak ve battı çıktı inşaatı için yeniden ihaleye çıkılacak. İhaleyi 41 milyon bedelle Sed-Yol/Alsa inşaat ortaklığı kazanarak Mayıs 2018'de çalışmalara başladı.



Çalışmalarını bir süre devam ettiren firma işi tasfiye etme hakkından faydalanmak adına Hazine ve Maliye Bakanlığına dilekçesini verdi ve işi durdurdu. 26 Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye bakanlığı yapım işinin feshini uygun bulmaması sonrasında Büyükşehir, yüklenici firmaya işe kaldığı yerden devam etmesini talep etti. Firmanın çalışmaları başlatmaması sonrasında Büyükşehir, firmaya en son yapım işleri genel şartnamesi gereğince 10 gün içinde işin tamamını kapsayacak şekilde işi bitirmeye yönelik çalışma başlatması için ihtar çekti. Son olarak Büyükşehir Belediyesi 16 Eylül de yüklenici firma işi bitirmeye yönelik bir çalışma yapmadığı sahada tespit ederek, yasa ve yönetmeliğin verdiği yetki ile firmanın iş hakkı fesih edildi.



Büyükşehir Belediyesi, ilgili yasal mevzuatın sona ermesinin ardından Karamürsel köprülü kavşak ve battı çıktı inşaatının tamamlanmadı için yeniden ihaleye çıkacak - KOCAELİ