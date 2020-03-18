Karamürsel'de yolcu minibüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
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Karamürsel'de yolcu minibüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

7 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu otobüslerinde dezenfekte işlemi başlatıldı.

Karamürsel'de yolcu minibüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu otobüslerinde dezenfekte işlemi başlatıldı.

S.S. 2 Nolu Karamürsel - İzmit Küçük Otobüsçüler Kooperatifi, Karamürsel Şehiriçi ve S.S. 127 Nolu Yalakdere Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşımacılığı Kooperatiflerine bağlı yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsler koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Karamürsel-İzmit Küçük Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Utaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dezenfekte işleminde yolcuların oturduğu koltuklarla birlikte araç içinde temas ettikleri yerlerin dezenfekte edildiğini söyledi.

Vatandaşların temiz bir ortamda ve rahat bir şekilde yoluculuk yapabileceklerini belirten Utaş, "Ülkemizde virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda minibüslerimizde önlemimizi aldık. Tüm çabamız yolcuların güvenliği ve huzuru içindir. 127 Nolu Yalakdere Kooperatifi ile Karamürsel Şehiriçi güzergahında çalışan araçlarımız sefere çıkmadan önce ilaçlama işlemleri yapıldı. Sonrasında da sefere çıkartıldı. Bütün çalışan araçlarımızı ilaçlıyoruz. Böylelikle bu korona virüsüne karşı da önlem alarak, insanlarımız temiz bir ortamda ve rahat bir şekilde yoluculuk yapabilecek." diye konuştu.

Yalakdere Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Tahir Eryürek de Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı mücadelede aldığı tedbirlere ilçede her kesimden destek verildiğini belirterek, "Minibüslerimizi ilaçlatıyor ve dezenfekte ettiriyoruz. Biz servis işletmecileri ve minibüsçüler olarak müşterilerimizin sağlığı için üzerimize düşen tüm çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Karamürsel, Yalakdere, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:00 Kaynak: AA

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