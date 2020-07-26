Karamürsel'deki Altınkemer Halk Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Karamürsel'de vatandaşlar, hafta sonunda mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nda serinlemeye çalıştı.

D-130 kara yoluna yakınlığı dolayısıyla mavi bayraklı Karamürsel Altınkemer Halk Plajı yoğun ilgi gördü.

Çevre ilçeler ile Karamürsel'den gelen tatilciler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Serinlemek için denize girmek isteyenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar, plaj boyunca yeşil alanlarda piknik yaptı. Sıcaktan bunalan tatilcilerden bazıları denize girerken, bazı vatandaşlar da çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, yaptığı açıklamada, ilçenin doğal güzelliğinin yanı sıra mavi bayraklı plajıyla da vatandaşların ilgisini çektiğini belirterek, "Özellikle hafta sonu ilçemize gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Yakın illerden sıkça tercih edilen bir tatil bölgesi olduk. Ziyaretçiler mavi bayraklı temiz plajda denizin tadını çıkartıyor. Doğal güzelliklere ve temiz denize sahip ilçemize herkesi bekliyoruz." diye konuştu.