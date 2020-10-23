Karamürsel'deki husumet cinayetinde 2 zanlı adliyede - Son Dakika

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı Burak Şahin İren'i (33) tabancayla vurarak öldüren Yıldıray A. (36) ile ona yardım ettiği öne sürülen Serhat B. (30), adliyeye sevk edildi. Yıldıray A.'nın, emniyetteki ifadesinde Burak Şahin İren ile para meselesi yüzünden tartıştığını söylediği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yıldıray A. husumetli olduğu 1 çocuk babası Burak Şahin İren'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Yıldıray A., arkadaşı Serhat B. ile birlikte kendine ait otomobille, Serhat Burak İren'i yol üzerinden aldı. Yıldıray A. ile İren arasında otomobilde tartışma çıktı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na gelince otomobilden inen üç kişi, yol üzerinde kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Yıldıray A., belinden çıkardığı tabancayla Burak Şahin İren'i vurdu. Yıldıray A. ve Serhat B. kaçtı. Burak Şahin İren, yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Burak Şahin İren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayın ardından polise teslim olan Yıldıray A. ve Serhat B., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yıldıray A.'nın ifadesinde Burak Şahin İren ile para meselesi yüzünden tartıştığını söylediği belirtildi. Yıldıray A. ve Serhat B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.